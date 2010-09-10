Сообщение klonik » Сегодня, 14:53

Мне нужно создать интернет-магазин, поэтому ищу разработчика с нуля. Мне очень хочется узнать, насколько затратно будет разработка сайта с нуля? Будет очень круто, если вы вообще мне подскажите в какую компанию или агентство обратиться.