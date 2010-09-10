Разработка сайта

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3228
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Разработка сайта

Сообщение klonik » Сегодня, 14:53

Мне нужно создать интернет-магазин, поэтому ищу разработчика с нуля. Мне очень хочется узнать, насколько затратно будет разработка сайта с нуля? Будет очень круто, если вы вообще мне подскажите в какую компанию или агентство обратиться.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3225
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Разработка сайта

Сообщение zevc » Сегодня, 16:37

Если честно, лучше не экономьте денежные средства на разработке. Нужно обращаться только к опытным и профильным компаниям и сервисам. Когда мне нужно было разработать тоже сайт под интернет-магазин, так я в несколько агентств обращалась. Просто тратила и деньги, и даже время. Нужно мне было сразу обращаться WebForce. Получилось бы все быстро и свой бизнес смогла бы быстрее запустить. Вам тоже можно обратиться к ним за разработкой сайта. Так как предлагают разработку разных типов сайтов, лендинги, корпоративные сайты, порталы, интернет-магазины и многое другое. В своей разработке используют разные платформы. Сайт получился хороший, функциональный и очень удобный не только для меня, но и для пользователей. В общем, если нужно вам разработать сайт советую WebForce.
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