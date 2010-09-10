Полировка кузова автомобиля

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 142
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Полировка кузова автомобиля

Сообщение Радищева » Сегодня, 06:45

Сколько сейчас стоит полировка кузова автомобиля?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Полировка кузова автомобиля

Сообщение Шапошникова » 42 минуты назад

Если вас интересует сколько в Москве стоит полировка кузова автомобиля зайдите на сайт компании DoubleTint. В разделе Услуги выберите интересующие Вас и увидите актуальные цены. Я бы сказала они ниже средних по столице. Не раз к ним уже ездила. Недавно ставила защитную пленку на кузов
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