Полировка кузова автомобиля
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Полировка кузова автомобиля
Сколько сейчас стоит полировка кузова автомобиля?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Полировка кузова автомобиля
Если вас интересует сколько в Москве стоит полировка кузова автомобиля зайдите на сайт компании DoubleTint. В разделе Услуги выберите интересующие Вас и увидите актуальные цены. Я бы сказала они ниже средних по столице. Не раз к ним уже ездила. Недавно ставила защитную пленку на кузов
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