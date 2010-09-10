Лечение грязью

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Лечение грязью

Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:05

Мне посоветовали полечить кожу грязью, но я не уверен, что это поможет. Да и где вообще такое делают?
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Re: Лечение грязью

Сообщение Roofdier » Сегодня, 07:28

Да бросьте, грязелечение давно и эффективно работает! Таких клиник наверняка много, но я бы посоветовала этот медицинский центр https://olimp5.ru/services/gryazelechenie/. Мой тесть там вылечился от кожной болезни, а он долго от неё мучился.
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