Отдых в Сочи

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Отдых в Сочи

Сообщение ЯВиферон » Вчера, 19:02

Если планируете отдых в самом сердце Сочинского курорта. Рекомендую СПА-отель, который удачно сочетает центральное расположение и прямой выход к морю. Отель в Сочи стоит на первой береговой линии: до галечного пляжа всего около 300 метров, где можно арендовать шезлонги и зонтики. Рядом - ключевые точки города: Морской вокзал, Приморский парк, Зимний театр, органный зал и Дендрарий.
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