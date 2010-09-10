Отдых в Сочи
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
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Отдых в Сочи
Если планируете отдых в самом сердце Сочинского курорта. Рекомендую СПА-отель, который удачно сочетает центральное расположение и прямой выход к морю. Отель в Сочи стоит на первой береговой линии: до галечного пляжа всего около 300 метров, где можно арендовать шезлонги и зонтики. Рядом - ключевые точки города: Морской вокзал, Приморский парк, Зимний театр, органный зал и Дендрарий.
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