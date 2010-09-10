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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 216 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Популярные площадки для делового нетворкинга и партнерств Цитата Сообщение Buneyaz » 32 минуты назад На работе мне с коллегой поставили задачу поискать новых партнеров. Я составил список популярных социальных сетей и попытался завести разговор со всеми. Но как оказалось это задача с большой звездочкой. Не всегда получалось даже просто получить ответ на наше предложение. Мы искали сайт, где люди действительно были бы заинтересованы в сотрудничестве. По рекомендациям зарегистрировались на Community Network https://communitynet.app/ . Уже через пару дней я вышел на связь с человеком,который тоже рабтает в моей сфере. Позже он предложил другого специалиста и тоже присоединился к чату. Мы получили несколько контактов, которые, как оказалось, были для нас бесценны. Конечно, не все из них сохранились надолго, но это довольно распространенное явление. Самое главное что процесс поиска оказался простым. Мне кажется, это очень удобный вариант для делового общения. Вернуться к началу

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