Сообщение Buneyaz » Сегодня, 04:55

Больше всего порадовало, что на платформе нет привычного для соцсетей "белого шума" и бесконечных продаж в лоб, все общаются строго по делу и уважают чужое время. Коллега тоже оценил формат: мы смогли распределить задачи по поиску и не тратили часы на просеивание пустых профилей. В итоге за короткий срок мы закрыли план по партнерам, который раньше казался нам нереальным. Для b2b-сегмента и быстрого точечного нетворкинга это сейчас, пожалуй, одна из самых живых площадок. Так что если перед вами стоит похожая задача от руководства — не изобретайте велосипед, а сразу начинайте отсюда, сэкономите кучу нервов.