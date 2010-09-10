Популярные площадки для делового нетворкинга и партнерств
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Популярные площадки для делового нетворкинга и партнерств
На работе мне с коллегой поставили задачу поискать новых партнеров. Я составил список популярных социальных сетей и попытался завести разговор со всеми. Но как оказалось это задача с большой звездочкой. Не всегда получалось даже просто получить ответ на наше предложение. Мы искали сайт, где люди действительно были бы заинтересованы в сотрудничестве. По рекомендациям зарегистрировались на Community Network https://communitynet.app/ . Уже через пару дней я вышел на связь с человеком,который тоже рабтает в моей сфере. Позже он предложил другого специалиста и тоже присоединился к чату. Мы получили несколько контактов, которые, как оказалось, были для нас бесценны. Конечно, не все из них сохранились надолго, но это довольно распространенное явление. Самое главное что процесс поиска оказался простым. Мне кажется, это очень удобный вариант для делового общения.
Re: Популярные площадки для делового нетворкинга и партнерств
Больше всего порадовало, что на платформе нет привычного для соцсетей "белого шума" и бесконечных продаж в лоб, все общаются строго по делу и уважают чужое время. Коллега тоже оценил формат: мы смогли распределить задачи по поиску и не тратили часы на просеивание пустых профилей. В итоге за короткий срок мы закрыли план по партнерам, который раньше казался нам нереальным. Для b2b-сегмента и быстрого точечного нетворкинга это сейчас, пожалуй, одна из самых живых площадок. Так что если перед вами стоит похожая задача от руководства — не изобретайте велосипед, а сразу начинайте отсюда, сэкономите кучу нервов.
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