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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 216 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Вопрос хранения парфюма, чтобы аромат не испортился со временем Цитата Сообщение Buneyaz » 26 минут назад Такая ситуация: я готовился к свиданию и заодно решил пшикнуться остатками любимых духов Bleu de Chanel. Нажимаю на дозатор, а флакон пустой, только пшикнул воздухом в лицо, обидно капец! Просто в наших местных магазинах вечно шаром покати. Либо у них просто нет нужного товара, либо скажут, что эта конкретная марка редкость, которая почти не появляется в продаже. Я рассказал об этом своему приятелю, и он направил меня на сайт GetParfum - https://getparfum.com/ . Потому что в последние несколько месяцев только там и покупает духи, ему нравится что цена классная и сам сервис тоже. Я решил тоже там оформить заказ, и прикиньте, мне привезли все очень быстро. Аромат и стойкость один в один, как в моих старых, я был доволен как слон. Но у меня теперь другая проблемка возникла. Ребят, а как правильно хранить такой большой флакон, если я пользуюсь им не каждый день? Можно оставить духи прямо в оригинальной коробке на полке в комнате? Вернуться к началу

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