Сообщение Buneyaz » Сегодня, 05:06

Или всё-таки лучше спрятать в закрытый шкаф подальше от батареи и солнечных лучей? Флакон приличный, не хотелось бы, чтобы из-за неправильного хранения аромат со временем изменился или выветрился. Я просто раньше как-то не задумывался о таких тонкостях, пока парфюм не закончился в самый неподходящий момент. Поделитесь, кто где держит свои запасы, чтобы они годами не теряли стойкость? Заранее спасибо за подсказки, а то не хочется испортить такой классный подгон от сайта.