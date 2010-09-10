Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 216 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Выбор первого автомобиля для начинающего водителя Цитата Сообщение Buneyaz » 19 минут назад Наконец дочка сдала на права. Мы с женой решили скинуться ей на первую машину, чтобы она набивала руку. Девчонка мечтает о маленьком аккуратном хэтчбеке с автоматом. Но проблема в том, что я в подборе авто полный ноль. Вообще не умею на глаз определять шпаклевку или крутить гайки. Короче, боюсь пролететь и взять битую геометрию или юридически проблемный хлам. Потому что вы знаете как владельцы сейчас часто умалчивают об авариях. Вчера мне коллега посоветовал глянуть на автоаукцион GetCar https://getcar.ru/ . Типа там фишка в том, что ты сам предлагаешь свою цену за лоты, а процессом рулит ИИ. Ребята, кто нибудь уже пробовал сайт? Работает ли этот искусственный интеллект? И насколько толково ML-модель считает этот диапазон цен по рынку РФ? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Автосалоны и сервисы»