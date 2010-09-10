Сообщение Buneyaz » Сегодня, 05:26

Всё-таки машина для дочки, безопасность тут на первом месте, и не хотелось бы, чтобы у неё на ходу что-то отвалилось из-за скрытых дефектов. Очень подкупает обещание, что система сама проверяет всю подноготную автомобиля, включая прошлые объявления и реальный пробег, отсекая откровенный автохлам. Но на заборе тоже много чего написано, поэтому хочется услышать мнение тех, кто реально проверял эти отчеты в деле. Подскажите, выдает ли их аналитика скрытые косяки, которые не бьются по стандартным базам ГИБДД? И стоит ли вообще доверять автоматической оценке состояния кузова, или после выигрыша на аукционе всё равно придется тащить хэтчбек на подъемник к знакомым мастерам?