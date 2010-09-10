Санитарная служба в Санкт-Петербурге
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Санитарная служба в Санкт-Петербурге
Живем в панельном доме, соседи снизу, похоже, тараканов выводили — и вся эта радость теперь бегает по моей кухне. Травили дихлофосом, ловушки разные покупали, а толку никакого. Сильную химию использовать не хотелось бы, в доме ребенок и коты. Что делать?
Re: Санитарная служба в Санкт-Петербурге
Мы примерно три месяца боролись с тараканами, в итоге только помощь специалистов санитарной службы позволила избавиться от этой гадости. Просто если тараканы пришли от соседей, значит, они уже расплодились в вентиляции – тут никакая ловушка не поможет. Нам проводили сертифицированными препаратами, безопасными для детей, но при этом очень эффективными. Главное две недели потом полы не мыть.
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