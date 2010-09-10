Сообщение klonik » Сегодня, 17:10

Живем в панельном доме, соседи снизу, похоже, тараканов выводили — и вся эта радость теперь бегает по моей кухне. Травили дихлофосом, ловушки разные покупали, а толку никакого. Сильную химию использовать не хотелось бы, в доме ребенок и коты. Что делать?