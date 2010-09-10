Санитарная служба в Санкт-Петербурге

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3231
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Санитарная служба в Санкт-Петербурге

Сообщение klonik » Сегодня, 17:10

Живем в панельном доме, соседи снизу, похоже, тараканов выводили — и вся эта радость теперь бегает по моей кухне. Травили дихлофосом, ловушки разные покупали, а толку никакого. Сильную химию использовать не хотелось бы, в доме ребенок и коты. Что делать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3227
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Санитарная служба в Санкт-Петербурге

Сообщение zevc » Сегодня, 19:23

Мы примерно три месяца боролись с тараканами, в итоге только помощь специалистов санитарной службы позволила избавиться от этой гадости. Просто если тараканы пришли от соседей, значит, они уже расплодились в вентиляции – тут никакая ловушка не поможет. Нам проводили сертифицированными препаратами, безопасными для детей, но при этом очень эффективными. Главное две недели потом полы не мыть.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя