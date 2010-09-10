Как правильно оформить перевозку праха?

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Как правильно оформить перевозку праха?

Сообщение Fillana » Сегодня, 17:25

У меня очень щепетильный и тяжелый вопрос. Недавно умерла моя жена, и она завещала, чтобы ее прах был доставлен на ее малую родину в город Омск, но мы сейчас живем в Калининграде. Я рассматриваю разные варианты доставки, слышал, что можно отправить урну поездом или автомобилем, но я сильно переживаю за сохранность груза при таком долгом пути через всю страну. Подскажите, как обычно перевозят урны на такие дальние расстояния внутри России, и есть ли компании, специализирующиеся именно на внутренних перевозках, а не только на международных?
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