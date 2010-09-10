Как правильно оформить перевозку праха?
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Как правильно оформить перевозку праха?
У меня очень щепетильный и тяжелый вопрос. Недавно умерла моя жена, и она завещала, чтобы ее прах был доставлен на ее малую родину в город Омск, но мы сейчас живем в Калининграде. Я рассматриваю разные варианты доставки, слышал, что можно отправить урну поездом или автомобилем, но я сильно переживаю за сохранность груза при таком долгом пути через всю страну. Подскажите, как обычно перевозят урны на такие дальние расстояния внутри России, и есть ли компании, специализирующиеся именно на внутренних перевозках, а не только на международных?
Re: Как правильно оформить перевозку праха?
Мне тоже пришлось решать похожую задачу по доставке урны из одного российского города в другой, и я выбрал именно автомобиль, так как этот способ дает наилучшие гарантии бережного обращения с грузом. В Ритуал Центре, куда я обратился, есть собственный специализированный транспорт для перевозки урн по всей территории России, и они предложили мне оптимальный маршрут. В их машине поддерживается специальный температурный режим и установлены надежные крепления для фиксации урны, чтобы полностью исключить вибрацию и повреждения в дороге. Перевозка урны с прахом сопровождалась опытным водителем экспедитором, который имел все необходимые сопроводительные документы и знание маршрута. Мне очень понравилось, что компания взяла на себя все заботы по оформлению актов передачи, и я мог в любой момент отслеживать местоположение машины по их системе. Они предложили гибкий график доставки, чтобы я мог встретить машину в максимально удобное для меня время. Я получил урну в целости и сохранности.
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