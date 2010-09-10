Сообщение klonik » Сегодня, 18:10

На трассе М5 заглох тягач Sitrak MT13, газовый. Доехали до сервиса, сказали — турбина умерла, крыльчатка рассыпалась. Предложили какой-то аналог, но мы не уверены, что он подойдёт на газ, уж больно специфичный мотор. Запчасть дорогая, ошибиться страшно — рейс горит, простаиваем, теряем деньги. Кто менял турбокомпрессор на таких двигателях? Что брали, оригинал или аналог?