Турбокомпрессор
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Турбокомпрессор
На трассе М5 заглох тягач Sitrak MT13, газовый. Доехали до сервиса, сказали — турбина умерла, крыльчатка рассыпалась. Предложили какой-то аналог, но мы не уверены, что он подойдёт на газ, уж больно специфичный мотор. Запчасть дорогая, ошибиться страшно — рейс горит, простаиваем, теряем деньги. Кто менял турбокомпрессор на таких двигателях? Что брали, оригинал или аналог?
Re: Турбокомпрессор
У нас когда газовый MT13 встал, механик в сервисе сразу сказал: для газовых моторов нужны именно оригинальные запчасти Sinotruk, потому что рабочие температуры до 750°C и обороты до 120 000 об/мин — обычные турбины для дизеля это не выдерживают. Заказали турбокомпрессор турбокомпрессор SITRAK MT13 202V09100-7848 — это оригинальный номер, корпус чугунный с жаропрочным покрытием, ротор с керамическим покрытием. Встал отлично, за эти полгода ни одной поломки.
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