Бухгалтерские услуги
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Бухгалтерские услуги
Открыли ООО на УСН «Доходы минус расходы», занимаемся оптовой торговлей. Документов пока немного, но разбираться в отчетности самим нет ни времени, ни желания. Ищем бухгалтера на аутсорс, чтобы сдавал всё в срок и стоил адекватно. Подскажите, какие сейчас цены на бухгалтерское сопровождение для небольших ООО?
Re: Бухгалтерские услуги
Автор, бухгалтерские услуги сейчас для компаний обычно пакета идут – чем больше в этот пакет входит, тем дороже. Вам, наверное, стоит базовый рассмотреть, там расчёт налогов и взносов, формирование платёжек, подготовка и сдача всей отчётности (декларации по УСН, РСВ, 6-НДФЛ, отчёты в СФР), а также консультирование по текущим вопросам. Точную сумму не скажу, но это точно дешевле, чем в штате держать специалиста.
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