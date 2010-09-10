Сообщение zevc » Сегодня, 17:17

Открыли ООО на УСН «Доходы минус расходы», занимаемся оптовой торговлей. Документов пока немного, но разбираться в отчетности самим нет ни времени, ни желания. Ищем бухгалтера на аутсорс, чтобы сдавал всё в срок и стоил адекватно. Подскажите, какие сейчас цены на бухгалтерское сопровождение для небольших ООО?