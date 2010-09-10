Сериал Пацаны
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Сериал Пацаны
В последнее время часто натыкаюсь на обсуждения сериала «Пацаны» в соцсетях. Говорят, он очень необычный и ломает все шаблоны про супергероев. Но я обычно не смотрю такое, потому что боюсь, что там слишком много жестокости или что сюжет будет затянутым. Кто смотрел, что скажете – стоит ли тратить время?
Re: Сериал Пацаны
Начала смотреть случайно, а теперь считаю, что Пацаны это один из лучших сериалов последних лет. Там не про супергероев в классическом смысле, а про то, как корпорации и власть используют образ героев для манипуляции людьми. Там нет деления на «хороших» и «плохих» — каждый персонаж сложный и неоднозначный. Да, жестокости достаточно, но она не ради шока, а для того, чтобы показать реальность этого мира.
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