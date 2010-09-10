Сообщение zevc » Сегодня, 17:36

В последнее время часто натыкаюсь на обсуждения сериала «Пацаны» в соцсетях. Говорят, он очень необычный и ломает все шаблоны про супергероев. Но я обычно не смотрю такое, потому что боюсь, что там слишком много жестокости или что сюжет будет затянутым. Кто смотрел, что скажете – стоит ли тратить время?