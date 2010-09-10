Детский стоматолог
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Детский стоматолог
Мамочки наверно знают как сложно деток показать стоматологу. Они не только бояться врачей, но и вообще не дают даже посмотреть зубки. Мой ребенок вообще не дается врачам, поэтому мы даже не знаем в каком состоянии зубы. Может, подскажите, где можно сделать диагностику зубов ребенку, и чтобы подход был хороший?
Re: Детский стоматолог
Могу вам порекомендовать обратиться вам в клинику по ссылке https://kids.inwhite-medical.ru/uslugi/diagnostika/ . По крайней мере тут вашему ребенку проведут точную диагностику и выявят все нарушения. Тем более мы сами с ребенком посещали эту клинику и ничего плохого сказать не могу про нее. Диагностика не сводится к одному методу, так как врач сначала проводит визуальный осмотр, а при необходимости подключает аппаратные способы. Это позволяет собрать максимум информации о состоянии зубочелюстной системы ребёнка. В клинике используют оборудование, которое минимизирует дискомфорт. Да и врач с опытом, по крайней мере смог найти подход к моему ребенку. Думаю, что и вашего смогут осмотреть без каких-либо проблем. Попробуйте обратиться, мне кажется, вы сможете эту клинику оценить по достоинству.
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