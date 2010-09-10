Сообщение klonik » Вчера, 21:34

Мамочки наверно знают как сложно деток показать стоматологу. Они не только бояться врачей, но и вообще не дают даже посмотреть зубки. Мой ребенок вообще не дается врачам, поэтому мы даже не знаем в каком состоянии зубы. Может, подскажите, где можно сделать диагностику зубов ребенку, и чтобы подход был хороший?