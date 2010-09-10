Покупка MacBook
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Покупка MacBook
Появилась финансовая возможность перейти с Windows на MacBook для работы с видео и фото. Технику будем брать в кредит, помогите определиться, на что все же стоит потратиться. Одни предлагают M4, другие нахваливают M5, но там ценник значительно выше. Где можно посмотреть разные варианты и сравнить, прежде чем купить?
Re: Покупка MacBook
MacMarket, там большой выбор macbook https://macmarket.by/category/macbook/ - последний раз техникой именно у них закупались. Там есть и Air на M5 2026 года, и Pro на M5 Max – мы остановились именно на этом варианте, выбрали за 18ядерный процессор и 36 ГБ оперативки. А так, вообще, вам просто нужно четко составить список программ, с которыми вы работаете и требования по ним – сразу станет понятно, что брать.
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