Сообщение klonik » Вчера, 21:41

Появилась финансовая возможность перейти с Windows на MacBook для работы с видео и фото. Технику будем брать в кредит, помогите определиться, на что все же стоит потратиться. Одни предлагают M4, другие нахваливают M5, но там ценник значительно выше. Где можно посмотреть разные варианты и сравнить, прежде чем купить?