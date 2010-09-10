Сообщение zevc » Вчера, 19:45

Где в Кемерово можно сейчас купить и заказать с быстрой доставкой компрессорный кулер для воды? У меня такой есть и вышел из строя, он уже много лет у меня. Вот думаю, где можно заказать, и чтобы в самое короткое время мне такое оборудование привезли.