Питьевая вода
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Питьевая вода
Где в Кемерово можно сейчас купить и заказать с быстрой доставкой компрессорный кулер для воды? У меня такой есть и вышел из строя, он уже много лет у меня. Вот думаю, где можно заказать, и чтобы в самое короткое время мне такое оборудование привезли.
Re: Питьевая вода
Могу вам посоветовать купить компрессорный кулер для воды https://kem.mywatershop.ru/catalog/kulery здесь. Есть несколько моделей, и вы сможете без проблем приобрести подходящий вариант как по функциям, так и по стоимости. Тем более у такого кулера быстрое и мощное охлаждение. Система работает по принципу холодильника компрессор сжимает хладагент (фреон или экологичный аналог), и тот забирает тепло из воды. Благодаря этому вода охлаждается заметно быстрее, чем в моделях с электронным охлаждением. Компрессорные модели справляются с большими объёмами. Например, они могут охлаждать 2–3 литра в час, а отдельные версии — до 5 литров. Это делает их идеальным выбором для офисов, производств. В компании по ссылке вы точно сможете приобрести такое оборудование без проблем.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость