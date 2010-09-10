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ЯВиферон Гость RZN.info Сообщения: 55 Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33 Современная Волга Цитата Сообщение ЯВиферон » Вчера, 18:38 Автомобили Volga - https://business-car.ru/cars/new/volga/ уверенно завоёвывают внимание автолюбителей: линейка моделей K40 и K50 сочетает современный дизайн и продуманную инженерию. Volga K40 привлекает сбалансированными характеристиками - компактный, манёвренный, с экономичным двигателем, он отлично вписывается в ритм города. Volga K50 делает ставку на динамику и комфорт: мощный мотор, полный привод и автоматическая трансмиссия обеспечивают уверенное движение и в мегаполисе, и за его пределами. Разные комплектации позволяют подобрать вариант под индивидуальные предпочтения и на вкус. Вернуться к началу

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