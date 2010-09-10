Современная Волга
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Современная Волга
Автомобили Volga - https://business-car.ru/cars/new/volga/ уверенно завоёвывают внимание автолюбителей: линейка моделей K40 и K50 сочетает современный дизайн и продуманную инженерию. Volga K40 привлекает сбалансированными характеристиками - компактный, манёвренный, с экономичным двигателем, он отлично вписывается в ритм города. Volga K50 делает ставку на динамику и комфорт: мощный мотор, полный привод и автоматическая трансмиссия обеспечивают уверенное движение и в мегаполисе, и за его пределами. Разные комплектации позволяют подобрать вариант под индивидуальные предпочтения и на вкус.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автосалоны и сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость