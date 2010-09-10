Детские площадки в «эко-стиле»
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Детские площадки в «эко-стиле»
Большинство родителей на вопрос об идеальной детской площадке ответят одно: главное — чтобы ребенок был в безопасности. Малыши на прогулке не сидят на месте: они носятся, прыгают и шумят с друзьями, поэтому очень важно, чтобы все горки и лестницы были продуманы так, чтобы свести риск ушибов к минимуму.
Но кроме безопасности, всё больше мам и пап задумываются и о том, из чего сделано игровое оборудование. Именно поэтому сейчас набирают популярность так называемые «эко-площадки». Давайте разберемся, что это такое и чем они хороши.
Что это вообще такое?
Экоплощадка — это игровой городок, который сделан из природных материалов. Чаще всего для этого используют крепкую древесину, которую обрабатывают специальными составами, чтобы она служила дольше. Такие комплексы не вредят ни детям, ни окружающей среде.
Почему родители всё чаще выбирают именно их?
Дети играют в чистом, безопасном пространстве.
Деревянные конструкции выглядят красиво и уютно, создают особенную атмосферу.
На такой площадке есть всё для развития: можно тренировать ловкость, координацию и фантазию.
К тому же, деревянный городок отлично впишется куда угодно — будь то лесопарк, школьный двор или обычный дворик возле дома.
В чём же главные плюсы?
Дело не только в экологичности. У таких площадок есть и другие достоинства.
Единство с природой. Здесь нет пластика и железа, которые вредят экологии. Дети находятся в окружении дерева, и это благотворно влияет на их настроение и здоровье.
Разнообразие занятий. На площадке есть и качели, и горки, и сетки для лазания, и лабиринты, и песочницы. Это помогает ребенку много двигаться, работать разными мышцами, а заодно развивать логику и учиться ориентироваться в пространстве.
Экологическое воспитание. Играя на такой площадке, ребенок с детства учится бережно относиться к природе и понимать ценность ее ресурсов.
Как выбрать хорошую эко-площадку?
Если вы решили купить такой комплекс, стоит обратить внимание на несколько вещей:
Из чего сделано? Убедитесь, что материалы действительно чистые и безопасные для детей.
Подходит ли по размеру? Оцените, сколько детей будет играть и их возраст — площадка должна быть им не мала и не велика.
Что там есть? Хорошо, если в комплекте идут горки, качели, турники и лесенки — тогда ребенку точно не будет скучно.
Как ухаживать? Поинтересуйтесь, чем обрабатывать дерево, чтобы оно не испортилось от дождя и снега.
Есть ли документы? Проверьте сертификаты качества — это гарантия того, что конструкция сделана по стандартам и прослужит долго.
Кстати, такие площадки можно заказать у компании Stereowood http://stereowood.com/. У них есть как уже готовые варианты, так и возможность создать уникальный проект по вашему личному заказу.
Но кроме безопасности, всё больше мам и пап задумываются и о том, из чего сделано игровое оборудование. Именно поэтому сейчас набирают популярность так называемые «эко-площадки». Давайте разберемся, что это такое и чем они хороши.
Что это вообще такое?
Экоплощадка — это игровой городок, который сделан из природных материалов. Чаще всего для этого используют крепкую древесину, которую обрабатывают специальными составами, чтобы она служила дольше. Такие комплексы не вредят ни детям, ни окружающей среде.
Почему родители всё чаще выбирают именно их?
Дети играют в чистом, безопасном пространстве.
Деревянные конструкции выглядят красиво и уютно, создают особенную атмосферу.
На такой площадке есть всё для развития: можно тренировать ловкость, координацию и фантазию.
К тому же, деревянный городок отлично впишется куда угодно — будь то лесопарк, школьный двор или обычный дворик возле дома.
В чём же главные плюсы?
Дело не только в экологичности. У таких площадок есть и другие достоинства.
Единство с природой. Здесь нет пластика и железа, которые вредят экологии. Дети находятся в окружении дерева, и это благотворно влияет на их настроение и здоровье.
Разнообразие занятий. На площадке есть и качели, и горки, и сетки для лазания, и лабиринты, и песочницы. Это помогает ребенку много двигаться, работать разными мышцами, а заодно развивать логику и учиться ориентироваться в пространстве.
Экологическое воспитание. Играя на такой площадке, ребенок с детства учится бережно относиться к природе и понимать ценность ее ресурсов.
Как выбрать хорошую эко-площадку?
Если вы решили купить такой комплекс, стоит обратить внимание на несколько вещей:
Из чего сделано? Убедитесь, что материалы действительно чистые и безопасные для детей.
Подходит ли по размеру? Оцените, сколько детей будет играть и их возраст — площадка должна быть им не мала и не велика.
Что там есть? Хорошо, если в комплекте идут горки, качели, турники и лесенки — тогда ребенку точно не будет скучно.
Как ухаживать? Поинтересуйтесь, чем обрабатывать дерево, чтобы оно не испортилось от дождя и снега.
Есть ли документы? Проверьте сертификаты качества — это гарантия того, что конструкция сделана по стандартам и прослужит долго.
Кстати, такие площадки можно заказать у компании Stereowood http://stereowood.com/. У них есть как уже готовые варианты, так и возможность создать уникальный проект по вашему личному заказу.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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