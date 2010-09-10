Какую ритуальную службу выбрать в Химках?
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Какую ритуальную службу выбрать в Химках?
Умер мой муж, он был заядлым рыбаком, и мы с сыновьями хотим провести его в последний путь с венками, сделанными в виде рыболовных снастей, и гробом, обитым зелёной тканью. В Химках мы обзвонили пять контор, все сказали, что это слишком экзотично и они не берутся. Где найти агентство, которое уважает хобби покойного и может изготовить индивидуальный декор? И если мы попросим их организовать панихиду не в церкви, а в беседке на берегу реки, они найдут такую площадку?
Re: Какую ритуальную службу выбрать в Химках?
Когда мы хоронили нашего папу рыбака, мы нашли Городскую Ритуальную Службу, и их художник с удовольствием взялся за венки в виде удочек с катушками, сделанные из живых цветов и декоративной проволоки https://himki.ooomoritual.ru/ . Гроб они обилии тканью цвета болотной зелени, как мы просили, и даже добавили маленькие деревянные поплавки на крышку. Панихиду в беседке на берегу реки они организовали за городом, нашли место, где есть электричество и скамейки, и привезли священника, который провёл сокращённый обряд. Перевозку тела они выполнили в катафалке с траурными лентами, которые мы утвердили. Венки доставили на место за два часа, и мы сами расставили их вокруг беседки. Поминки они устроили в ближайшем кафе с видом на воду, где подавали уху, что было символично. Я был поражён их креативностью и желанием угодить. Если у вас нестандартные просьбы, они точно справятся, советую их без сомнений.
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