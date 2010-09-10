Сообщение Fillana » Сегодня, 17:44

Умер мой муж, он был заядлым рыбаком, и мы с сыновьями хотим провести его в последний путь с венками, сделанными в виде рыболовных снастей, и гробом, обитым зелёной тканью. В Химках мы обзвонили пять контор, все сказали, что это слишком экзотично и они не берутся. Где найти агентство, которое уважает хобби покойного и может изготовить индивидуальный декор? И если мы попросим их организовать панихиду не в церкви, а в беседке на берегу реки, они найдут такую площадку?