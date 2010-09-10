Сообщение klonik » Сегодня, 17:44

Всем привет! Кто-нибудь из вас играет в jb казино, подскажите, стоит иметь дело с этой игровой площадкой или нет? Как оно вообще по надежности и безопасности? Буду вам очень признательна за информацию, а то никак не могу выбрать, где лучше всего поиграть.