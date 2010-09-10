Прокачка на Twitch
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Прокачка на Twitch
Начал стримить на Твич, вроде и микрофон хороший, и игры интересные, но сижу в пустоте — 0–1 зритель. Это просто выматывает: разговариваешь сам с собой, энтузиазм пропадает. Как перешагнуть этот барьер? Может, у кого-то есть опыт, как выйти из этой ямы без риска получить бан на аккаунт?
Re: Прокачка на Twitch
Да, я вам даже могу порекомендовать такую платформу и это https://boostex.me/ . Очень удобный на самом деле сервис, поэтому вам предлагаю им тоже воспользоваться. Тут вы получите бесплатную консультацию для быстрого старта, техническую поддержку на всех этапах и гарантию надежности. Кстати, в этом сервисе есть бесплатный тест — 50 зрителей на 1 час. Удобство чат-панели с уникальным функционалом баллы канала и голосования, функция быстрых сообщений и АвтоБот для отправки сообщений в нужном интервале, возможность создания личного пользователя в чат-панели без доступа к вашей информации, шаблоны для хранения аккаунтов, которые пишут в чат, с фильтрацией на рабочие и нерабочие. В общем, платформа на самом деле функциональная, поэтому я вам рекомендую воспользоваться если вам нужны качественные зрители на ваш канал и стримы.
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