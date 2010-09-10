Прокачка на Twitch
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Прокачка на Twitch
Начал стримить на Твич, вроде и микрофон хороший, и игры интересные, но сижу в пустоте — 0–1 зритель. Это просто выматывает: разговариваешь сам с собой, энтузиазм пропадает. Как перешагнуть этот барьер? Может, у кого-то есть опыт, как выйти из этой ямы без риска получить бан на аккаунт?
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