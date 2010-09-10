Прокачка на Twitch

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3237
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Прокачка на Twitch

Сообщение zevc » Сегодня, 18:45

Начал стримить на Твич, вроде  и микрофон хороший, и игры интересные, но сижу в пустоте — 0–1 зритель. Это просто выматывает: разговариваешь сам с собой, энтузиазм пропадает. Как перешагнуть этот барьер? Может, у кого-то есть опыт, как выйти из этой ямы без риска получить бан на аккаунт?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3240
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Прокачка на Twitch

Сообщение klonik » Сегодня, 21:36

По своему опыту могу сказать, что пустота в начале это абсолютная норма, даже название у нее есть, «порог тишины». Конкретно нашему каналу помогли выйти в топ боты, тут https://boostex.me/ заказывали. Понемногу, по чуть-чуть, чтобы создавать видимость роста. И это помогло – примерно на третий день алгоритмы твича заметили шевеление и уже пошло естественное продвижение.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей