Сообщение zevc » Сегодня, 18:45

Начал стримить на Твич, вроде и микрофон хороший, и игры интересные, но сижу в пустоте — 0–1 зритель. Это просто выматывает: разговариваешь сам с собой, энтузиазм пропадает. Как перешагнуть этот барьер? Может, у кого-то есть опыт, как выйти из этой ямы без риска получить бан на аккаунт?