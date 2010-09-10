Сообщение zevc » Сегодня, 19:29

Здравствуйте! Я хочу сделать качественный, хороший ремонт в своей квартире. Поэтому ищу хорошую дизайн студию или дизайнера, который возьмется за мою квартиру и сделает современный и самое главное стильный ремонт. Если вы знаете в Санкт-Петербурге хорошую дизайн студию, которая делает дизайн квартир, подскажите?