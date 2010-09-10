Дизайн квартиры
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Дизайн квартиры
Здравствуйте! Я хочу сделать качественный, хороший ремонт в своей квартире. Поэтому ищу хорошую дизайн студию или дизайнера, который возьмется за мою квартиру и сделает современный и самое главное стильный ремонт. Если вы знаете в Санкт-Петербурге хорошую дизайн студию, которая делает дизайн квартир, подскажите?
Re: Дизайн квартиры
Добрый день, я в прошлом году дизайн квартир заказывала в дизайн-студии Dreams. Мне эту студию порекомендовала подруга и я обратилась. Очень понравилось и поэтому я вам рекомендую тоже к ним обратиться. Думаю, что дизайнеры под ваши запросы и пожелания смогут разработать подходящий дизайн. По крайней мере студия предлагает большой спектр услуг, в том числе индивидуальный проект. Учитываются ваши пожелания, особенности планировки и бюджет. Специалисты помогают эффективно зонировать пространство, в том числе в сложных случаях (например, при наклонных потолках). Есть фотореалистичные визуализации. Позволяют заранее увидеть финальный результат и избежать не стыковок в процессе ремонта. Попробуйте обратиться, а потом уже примете решение о сотрудничестве.
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