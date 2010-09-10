Дизайн квартиры

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3237
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Дизайн квартиры

Сообщение zevc » Сегодня, 19:29

Здравствуйте! Я хочу сделать качественный, хороший ремонт в своей квартире. Поэтому ищу хорошую дизайн студию или дизайнера, который возьмется за мою квартиру и сделает современный и самое главное стильный ремонт. Если вы знаете в Санкт-Петербурге хорошую дизайн студию, которая делает дизайн квартир, подскажите?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3240
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Дизайн квартиры

Сообщение klonik » 25 минут назад

Добрый день, я в прошлом году дизайн квартир заказывала в дизайн-студии Dreams. Мне эту студию порекомендовала подруга и я обратилась. Очень понравилось и поэтому я вам рекомендую тоже к ним обратиться. Думаю, что дизайнеры под ваши запросы и пожелания смогут разработать подходящий дизайн. По крайней мере студия предлагает большой спектр услуг, в том числе индивидуальный проект. Учитываются ваши пожелания, особенности планировки и бюджет. Специалисты помогают эффективно зонировать пространство, в том числе в сложных случаях (например, при наклонных потолках). Есть фотореалистичные визуализации. Позволяют заранее увидеть финальный результат и избежать не стыковок в процессе ремонта. Попробуйте обратиться, а потом уже примете решение о сотрудничестве.
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