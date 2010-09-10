Где остановиться на Самуи на несколько дней

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Где остановиться на Самуи на несколько дней

Сообщение Хойя » Сегодня, 17:23

Планируем прилететь на Самуи на 4 дня посмотреть остров. Стоит ли брать отель или лучше поискать квартиру от собственника? Хочется уюта и чтобы не было толп туристов на завтраках. Где лучше искать краткосрочную аренду, чтобы оперативно заселиться по приезду?
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Где остановиться на Самуи на несколько дней

Сообщение Fillana » 50 минут назад

На пару дней отель проще, но если не любите толпы, то лучше брать апартаменты в кондоминиуме. Там и тише, и бассейн обычно полупустой. Для короткого срока отлично подходит аренда посуточно Самуи через местный сервис. Мы так бронировали студию на Бопхуте на четыре дня перед вылетом в Бангкок. Заселили моментально, ключи передали без задержек. Квартира чистая, со свежим ремонтом, посуда вся была на месте. Отличный вариант, чтобы почувствовать себя как дома, а не как в безликом гостиничном номере. Рекомендую этот сайт, сэкономите время.
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