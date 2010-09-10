Сообщение Хойя » Сегодня, 17:23

Планируем прилететь на Самуи на 4 дня посмотреть остров. Стоит ли брать отель или лучше поискать квартиру от собственника? Хочется уюта и чтобы не было толп туристов на завтраках. Где лучше искать краткосрочную аренду, чтобы оперативно заселиться по приезду?