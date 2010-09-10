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Хойя Гость RZN.info Сообщения: 86 Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20 С чего начать ремонт дороги к дому в Москве? Цитата Сообщение Хойя » 34 минуты назад Всем привет. Хочу поделиться своей историей, как я прошлой осенью обустраивал подъезд к своему загородному дому в Новой Москве. Долго думал, как лучше сделать - просто засыпать щебнем или все-таки раскошелиться на нормальное асфальтирование. Соседи пугали, что если сэкономить на основании, то весной вся эта красота поплывет вместе с талым снегом. Стал изучать тему, обзванивать разные конторы, прицениваться. В итоге понял, что лучше не рисковать и нанять профи со своим оборудованием. Мне повезло, наткнулся на Фалконс, у них на сайте https://фалконс.рф сразу зацепило то, что работают по ГОСТу и договор официальный заключают. Позвонил, приехал замерщик бесплатно, все посчитал. Сама бригада сработала как часы, пригнали свои катки, сняли лишний грунт, сделали песчано-щебеночную подушку и уложили ровный асфальт. Если вам тоже нужна надежная дорожно строительная компания, советую присмотреться к ним. Сделали на совесть, зиму дорога пережила идеально, ни одной трещины. Главное - не ведитесь на дешевых шабашников, которые лопатами асфальт раскидывают, выйдет дороже. Вернуться к началу

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