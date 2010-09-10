Оформление карты зарубежного банка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3242
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Оформление карты зарубежного банка

Сообщение klonik » 29 минут назад

Подскажите, кто-нибудь сталкивался с проблемой оплаты зарубежных сервисов? Третий месяц не получается продлить подписку на Figma и Spotify — российские карты везде блокируют. Были попытки привязать карту Т-банка, Сбера и Альфы, но безуспешно. Есть ли вообще легальные способы оплачивать иностранные сервисы сейчас?
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