Сообщение klonik » Сегодня, 19:34

Подскажите, кто-нибудь сталкивался с проблемой оплаты зарубежных сервисов? Третий месяц не получается продлить подписку на Figma и Spotify — российские карты везде блокируют. Были попытки привязать карту Т-банка, Сбера и Альфы, но безуспешно. Есть ли вообще легальные способы оплачивать иностранные сервисы сейчас?