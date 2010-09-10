Оформление карты зарубежного банка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Оформление карты зарубежного банка
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с проблемой оплаты зарубежных сервисов? Третий месяц не получается продлить подписку на Figma и Spotify — российские карты везде блокируют. Были попытки привязать карту Т-банка, Сбера и Альфы, но безуспешно. Есть ли вообще легальные способы оплачивать иностранные сервисы сейчас?
Re: Оформление карты зарубежного банка
Автор, лучшее, что тут можно посоветовать, это оформить полноценную зарубежную карту Visa или Mastercard, которая работает с любыми иностранными сервисами — YouTube, Apple, Google, Figma, Adobe и так далее. Это не сложно, если подать заявку через них https://card.viengo.ru/?utm_term=craud – карта делается буквально три дня, баланс потом можно спокойно пополнить с карты любого отечественного банка.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость