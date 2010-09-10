Оформление карты зарубежного банка

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3243
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Оформление карты зарубежного банка

Сообщение klonik » Сегодня, 19:34

Подскажите, кто-нибудь сталкивался с проблемой оплаты зарубежных сервисов? Третий месяц не получается продлить подписку на Figma и Spotify — российские карты везде блокируют. Были попытки привязать карту Т-банка, Сбера и Альфы, но безуспешно. Есть ли вообще легальные способы оплачивать иностранные сервисы сейчас?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3239
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Оформление карты зарубежного банка

Сообщение zevc » Сегодня, 22:03

Автор, лучшее, что тут можно посоветовать, это оформить полноценную зарубежную карту Visa или Mastercard, которая работает с любыми иностранными сервисами — YouTube, Apple, Google, Figma, Adobe и так далее. Это не сложно, если подать заявку через них https://card.viengo.ru/?utm_term=craud – карта делается буквально три дня, баланс потом можно спокойно пополнить с карты любого отечественного банка.
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