Юридическое сопровождение
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Юридическое сопровождение
Собираемся открывать ООО, ищем информацию по теме и попадается много страшилок про отказы в регистрации из-за «массовых» юридических адресов. Мы планируем арендовать небольшой офис, но на начальном этапе хотим зарегистрироваться по нежилому адресу, а уже потом переезжать. Как выбрать адрес, чтобы налоговая не отказала?
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