Юридическое сопровождение

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3242
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Юридическое сопровождение

Сообщение klonik » 18 минут назад

Собираемся открывать ООО, ищем информацию по теме и попадается много страшилок про отказы в регистрации из-за «массовых» юридических адресов. Мы планируем арендовать небольшой офис, но на начальном этапе хотим зарегистрироваться по нежилому адресу, а уже потом переезжать. Как выбрать адрес, чтобы налоговая не отказала? 
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя