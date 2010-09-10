Сообщение klonik » 18 минут назад

Собираемся открывать ООО, ищем информацию по теме и попадается много страшилок про отказы в регистрации из-за «массовых» юридических адресов. Мы планируем арендовать небольшой офис, но на начальном этапе хотим зарегистрироваться по нежилому адресу, а уже потом переезжать. Как выбрать адрес, чтобы налоговая не отказала?