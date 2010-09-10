Юридическое сопровождение
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Юридическое сопровождение
Собираемся открывать ООО, ищем информацию по теме и попадается много страшилок про отказы в регистрации из-за «массовых» юридических адресов. Мы планируем арендовать небольшой офис, но на начальном этапе хотим зарегистрироваться по нежилому адресу, а уже потом переезжать. Как выбрать адрес, чтобы налоговая не отказала?
Re: Юридическое сопровождение
Сами через это прошли, когда открывали своё ООО. Первый раз попытались сэкономить на адресе — взяли первый попавшийся из интернета за 5 тысяч, потеряли в итоге время и деньги. Второй раз решили не рисковать и обратились к профессионалам https://delovye-resheniya.ru/?utm_term=craud . Нам подобрали реальный адрес от собственника с гарантией, что он чистый и не используется другими компаниями. Оформили договор аренды, и регистрация прошла без проблем за 5 дней – вот и думайте, как быть.
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