Сообщение klonik » 31 минуту назад

Завели с сыном небольшой аквариум, купили рыбок-петушков и пару сомиков. Сначала всё было хорошо, но через неделю вода помутнела, рыбки стали вялыми, одна даже погибла. Мы меняем воду раз в три дня, чистим фильтр, но ничего не помогает. Сын расстроен, а я не понимаю, что мы делаем не так. Может, рыбам нужно что-то особенное, или мы просто неправильно их кормим?