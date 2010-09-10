Аквариум
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Аквариум
Завели с сыном небольшой аквариум, купили рыбок-петушков и пару сомиков. Сначала всё было хорошо, но через неделю вода помутнела, рыбки стали вялыми, одна даже погибла. Мы меняем воду раз в три дня, чистим фильтр, но ничего не помогает. Сын расстроен, а я не понимаю, что мы делаем не так. Может, рыбам нужно что-то особенное, или мы просто неправильно их кормим?
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