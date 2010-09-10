Рассрочка на авто без банка
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Рассрочка на авто без банка
Хочу себе обновить автомобиль, но бюджет очень сильно ограничен. Кредит брать и в банк обращаться мне если честно не очень хочется. Слышала, что есть рабочий вариант взять автомобиль в рассрочку без банка. Может, кто-то из вас брал так, и вы мне подскажите насчет этого?
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