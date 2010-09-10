Рассрочка на авто без банка

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3240
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Рассрочка на авто без банка

Сообщение zevc » Сегодня, 17:56

Хочу себе обновить автомобиль, но бюджет очень сильно ограничен. Кредит брать и в банк обращаться мне если честно не очень хочется. Слышала, что есть рабочий вариант взять автомобиль в рассрочку без банка. Может, кто-то из вас брал так, и вы мне подскажите насчет этого?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя