Рассрочка на авто без банка
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Рассрочка на авто без банка
Хочу себе обновить автомобиль, но бюджет очень сильно ограничен. Кредит брать и в банк обращаться мне если честно не очень хочется. Слышала, что есть рабочий вариант взять автомобиль в рассрочку без банка. Может, кто-то из вас брал так, и вы мне подскажите насчет этого?
Re: Рассрочка на авто без банка
Да, сейчас есть такая возможность взять рассрочку без обращения в банк. Какие вообще есть рабочие варианты вы можете узнать в этой статье https://corona92.ru/rassrochka-na-avto- ... uansy.html . Сравните все предложения по сумме переплаты и по рискам. Если нужен простой и быстрый путь, дилерская рассрочка подойдёт вам больше всего. Если хотите минимальную переплату, ищите честный частный договор с юридическим оформлением. На самом деле есть и много нюансов, которые нужно учитывать. А так, автомобиль в рассрочку без участия банка реально получить безопасно — главное внимательность и правильные документы. Я бы вам рекомендовала не пожалеть свое время и прочитать статью по ссылке. По крайней мере тут указаны способы, которые можно будет использовать для приобретения автомобиля.
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