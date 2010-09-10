Современная биоревитализация
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Современная биоревитализация
В Номосклиник уделяют особое внимание современным методам омоложения. Биоревитализация помогает коже вернуть природную упругость: за счёт введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты активизируются естественные процессы выработки коллагена. Процедура эффективно борется с возрастными изменениями - разглаживает морщины, выравнивает тон лица, устраняет сухость. Специалисты клиники индивидуально подбирают препарат и схему терапии, учитывая особенности кожи пациента.
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