Современная биоревитализация

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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Современная биоревитализация

Сообщение Ingritt » Сегодня, 14:27

В Номосклиник уделяют особое внимание современным методам омоложения. Биоревитализация помогает коже вернуть природную упругость: за счёт введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты активизируются естественные процессы выработки коллагена. Процедура эффективно борется с возрастными изменениями - разглаживает морщины, выравнивает тон лица, устраняет сухость. Специалисты клиники индивидуально подбирают препарат и схему терапии, учитывая особенности кожи пациента.
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