О донорстве половых клеток
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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О донорстве половых клеток
Донорство в «Криотопе» - это возможность подарить надежду тем, кто годами ждёт появления малыша. Для женщин участие в программе означает не только значимый вклад в чужую судьбу, но и всестороннюю медицинскую поддержку: все обследования, в том числе тестирование на 19 наследственных заболеваний, проводят бесплатно. При этом донор получает достойное вознаграждение - до 145 000 рублей за одну донацию, а при регулярном участии годовой доход может превысить 450 000 рублей.
Это и многое другое можно изучить в интересной статье - https://www.liveinternet.ru/users/episkoposyan/post515896581/
Это и многое другое можно изучить в интересной статье - https://www.liveinternet.ru/users/episkoposyan/post515896581/
1 сообщение • Страница 1 из 1
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