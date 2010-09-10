Запчасти для мотора Cummins

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Запчасти для мотора Cummins

Сообщение Володя9 » 02 сен 2026, 10:30

Столкнулись с проблемой запчастей для мотора Cummins. Разве у нас их теперь не купить?
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Re: Запчасти для мотора Cummins

Сообщение Roofdier » 02 сен 2026, 10:50

Официально такой бренд не представлен на нашем рынке по известным причинам. Но в компании Деталинк вполне реально приобрести как запчасти для Cummins, так и новые моторы https://detalink.ru/. Товар сертифицирован, доставка возможна по всей стране.
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