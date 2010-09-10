Сообщение Roofdier » 03 сен 2026, 11:49

Часто по работе провожу время в машине, колеся по городу и области. Нередко нужно срочно зарядить смартфон. Пытался это делать от прикуривателя, но то ли он не совсем исправен, то ли мощности не хватает, но у меня это не получается. Что делать?