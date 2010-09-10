Как зарядить смартфон в машине?

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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Как зарядить смартфон в машине?

Сообщение Roofdier » 03 сен 2026, 11:49

Часто по работе провожу время в машине, колеся по городу и области. Нередко нужно срочно зарядить смартфон. Пытался это делать от прикуривателя, но то ли он не совсем исправен, то ли мощности не хватает, но у меня это не получается. Что делать?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Как зарядить смартфон в машине?

Сообщение дядя Коля » 04 сен 2026, 15:25

Смартфон такая штука, если дома забыл его подзарядить, то он может вырубиться в любую минуту. Особенно это обидно во время звонка. Возможно ваш прикуриватель устарел или правда неисправен. В этом случае надо правильно выбрать новый автомобильный прикуриватель https://aznaetelivy.ru/stories/2025-02-28/avtomobilnyy-prikurivatel-zachem-on-nuzhen-segodnya. При выборе надо смотреть на размеры прикуривателя, его мощность, силу тока, да и дизайн, в конце концов.
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