Как зарядить смартфон в машине?
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Как зарядить смартфон в машине?
Часто по работе провожу время в машине, колеся по городу и области. Нередко нужно срочно зарядить смартфон. Пытался это делать от прикуривателя, но то ли он не совсем исправен, то ли мощности не хватает, но у меня это не получается. Что делать?
Re: Как зарядить смартфон в машине?
Смартфон такая штука, если дома забыл его подзарядить, то он может вырубиться в любую минуту. Особенно это обидно во время звонка. Возможно ваш прикуриватель устарел или правда неисправен. В этом случае надо правильно выбрать новый автомобильный прикуриватель https://aznaetelivy.ru/stories/2025-02-28/avtomobilnyy-prikurivatel-zachem-on-nuzhen-segodnya. При выборе надо смотреть на размеры прикуривателя, его мощность, силу тока, да и дизайн, в конце концов.
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