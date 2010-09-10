Воздушные шары

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3256
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Воздушные шары

Сообщение zevc » 03 сен 2026, 16:05

Завтра у ребёнка день рождения, а я только сейчас вспомнила, что хотела заказать воздушные шары. Везде пишут, что доставка за 2-3 дня, а мне нужно к вечеру завтра. Есть ли в Москве магазины, которые могут доставить шары с гелием на следующий день? Самой бежать искать не вариант, просто нет такой возможности.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3260
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Воздушные шары

Сообщение klonik » 03 сен 2026, 19:18

Я как-то тоже в последний момент спохватилась, когда племяннице на день рождения понадобились шары. Нашла «ШарХаус» — у них доставка в день заказа, даже вечером можно заказать и через пару часов получить. Я заказала 15 гелевых шаров и одну фольгированную цифру к 9 утра следующего дня — привезли вовремя, всё красиво упаковано. Так что если хотите купить воздушные шары Москва выгодно и быстро — они отличный вариант, цены адекватные и курьеры пунктуальные.
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