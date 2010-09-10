Сообщение zevc » 03 сен 2026, 16:05

Завтра у ребёнка день рождения, а я только сейчас вспомнила, что хотела заказать воздушные шары. Везде пишут, что доставка за 2-3 дня, а мне нужно к вечеру завтра. Есть ли в Москве магазины, которые могут доставить шары с гелием на следующий день? Самой бежать искать не вариант, просто нет такой возможности.